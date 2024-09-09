Грету Тунберг удруге за тиждень винесли з пропалестинського протесту

Шведську кліматичну активісту Грету Тунберг силоміць вивели під час розгону пропалестинської демонстрації в бібліотеці Стокгольмського університету в понеділок, 9 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Поліція Стокгольма отримала повідомлення про несанкціонований протест в обід понеділка. Протестувальники встановили всередині бібліотеки намети, що її співробітники сприйняли як порушення порядку.

Людей попросили провести демонстрацію під відкритим небом. Правоохоронцям, які прибули на місце, довелося силоміць вивести близько десяти людей, які відмовилися піти за наказом поліції. Серед них була і кліматична активістка Грета Тунберг.

Реклама:

Представник поліції Стокгольма Матс Еріксон заявив, що заворушень у результаті ситуації не було. Одну людину правоохоронці заарештували, оскільки вона відмовилася назвати свою особу, пояснив він.

View this post on Instagram A post shared by MohammedYaser AlShobaki (@yassershobaky)

Сама Тунберг в Instagram заявила, що студенти поставили намети в бібліотеці Стокгольмського університету, "щоб сказати, що з них досить співучасті в геноциді в Газі".

"Ми не змиримося з репресіями шведської поліції проти студентів, які мирно протестують проти геноциду", – додала вона.

Це другий за тиждень випадок, коли Грета Тунберг бере участь у несанкціонованій пропалестинській демонстрації – попереднього разу її затримали в Данії.

Тунберг давно критикує дії Ізраїлю на палестинських територіях і висловлює свою підтримку визнанню Палестини.

Вона зокрема протестувала проти участі ізраїльської представниці на цьогорічному Євробаченні у Мальме.