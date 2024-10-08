На сході Франції почалися підтоплення після сильних злив

В окремих місцях у передгір’ї французьких Альп після сильної зливи затопило вулиці і будинки.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У регіоні за останню добу випало від 60 до майже 90 мм опадів, внаслідок чого почалися підтоплення. Місцеві мешканці кажуть, що ситуація стрімко погіршилася за лічені години.

BFM Lyon

Найбільше постраждав муніципалітет Даньє, що розташований на схід від Ліона. Рівень води сягає метра, багатьом людям довелося залишати домівки. Підтоплені також передмістя самого Ліона.

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BFM Lyon

Рятувальні служби від 5 години ранку працюють на місці, допомагаючи відкачувати воду.

Вокзал Креп’є-ля-Пап у передмісті Ліона тимчасово не працює, тому що там затопило підземні проходи.

Підтопило також деякі вулиці Марселя, проте там масштаби проблем набагато менші.

Нагадаємо, минулого тижня від катастрофічної повені постраждали окремі райони Боснії, стихія призвела до загибелі щонайменше 21 людини.

Від 5 жовтня ЄС розгорнув там пошуково-рятувальні команди та направив вантажі для підтримки рятувальних служб.