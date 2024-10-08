На востоке Франции начались подтопления после ливней

В отдельных местах в предгорьях французских Альп после сильного ливня затопило улицы и дома.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В регионе за последние сутки выпало от 60 до почти 90 мм осадков, в результате чего начались подтопления. Местные жители говорят, что ситуация стремительно ухудшилась за считанные часы.

BFM Lyon

Больше всего пострадал муниципалитет Данье, расположенный к востоку от Лиона. Уровень воды достигает метра, многим людям пришлось покидать дома. Подтоплены также пригороды самого Лиона.

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Спасательные службы с 5 часов утра работают на месте, помогая откачивать воду.

Вокзал Крепье-ля-Пап в пригороде Лиона временно не работает, потому что там затопило подземные проходы.

Подтопило также некоторые улицы Марселя, однако там масштабы проблем гораздо меньше.

Напомним, на прошлой неделе от катастрофического наводнения пострадали отдельные районы Боснии, стихия привела к гибели по меньшей мере 21 человека.

С 5 октября ЕС развернул там поисково-спасательные команды и направил грузы для поддержки спасательных служб.