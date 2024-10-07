ЄС спрямував допомогу Боснії на тлі смертоносних повеней

У відповідь на запит про допомогу від Боснії і Герцеговини від 5 жовтня ЄС розгорнув пошуково-рятувальні команди та направив надзвичайні вантажі для підтримки служб швидкого реагування, які мають справу з повенями та зсувами ґрунту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Єврокомісії.

Загалом 12 країн запропонували допомогу Боснії і Герцеговині через Механізм цивільного захисту ЄС.

Пошуково-рятувальні команди з Хорватії, Словенії, Чорногорії та Сербії вже були розгорнуті на вихідних. Вони шукають зниклих безвісти і розбирають завали, щоб допомогти відновити життєво важливу інфраструктуру.

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Крім того, ЄС також мобілізував надзвичайні запаси, такі як предмети для укриття, з Албанії, Угорщини, Чорногорії, Румунії та Туреччини.

"Ми також надаємо високоякісні супутникові знімки через нашу супутникову систему Copernicus, щоб допомогти місцевій владі оцінити збитки, завдані повенями", – йдеться у повідомленні.

Комісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич висловив вдячність за численні пропозиції Боснії і Герцеговині: "Я дякую всім країнам, які активізувалися на підтримку Боснії і Герцеговини. Це сильний прояв солідарності ЄС у час великої потреби".

Боснія звернулася по допомогу до ЄС після того, як нещодавно у результаті сильної зливи цілі райони опинилися під водою, а уламки зруйнували дороги і мости, що призвело до загибелі щонайменше 21 людини.