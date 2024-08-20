Директору меморіалу Голокосту у Німеччині погрожують після його застережень щодо "АдН"

Директору меморіалу на місці колишнього концтабору Бухенвальд у Німеччині почали надходити погрози після того, як він розіслав старшим людям сотні тисяч листів із застереженнями щодо того, чим загрожує країні прихід до влади ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська прадва".

Директор меморіалу у Бухенвальді та у Міттельбау-Дора Єнс-Крістіан Вагнер, фаховий історик, нещодавно розіслав у Тюрингії близько 350 000 паперових листів за адресами, де проживають люди віком понад 65 років – категорія, яка скоріш за все мало користується онлайн-ЗМІ та соцмережами.

У листах історик висловив свої побоювання щодо майбутніх земельних виборів у Тюрингії, які пройдуть 1 серпня, а саме можливого високого результату "АдН". Він акцентував, що політсила намагається затерти пам’ять про страждання жертв нацистського режиму і тривіалізувати ідеологію націонал-соціалізму.

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Вагнер також нагадав, що осередок "АдН" у Тюрингії під наглядом Федерального офісу із захисту конституції як явно правоекстремістська організація.

20 серпня історик заявив у своєму X (Twitter), що почав отримувати погрози. Серед іншого, хтось вивісив його портрет, вирізаний із розісланих листів, на стеллі меморіалу Міттельбау-Дора, що вшановує жертв "маршів смерті".

Також йому писали погрози на електронну пошту.

У пресслужбі меморіалу зазначили, що погрози напевно є наслідком кампанії, та що після них оформили скаргу до поліції.

Віцепрезиденка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт назвала погрози історику неприпустимими.

Teile der Gesellschaft haben den Anstand verloren. Sie wollen einschüchtern und Verteidiger der Demokratie & der Erinnerungskultur mundtot machen. Das ist inakzeptabel und braucht Wehrhaftigkeit – vom Rechtsstaat und uns als Gesellschaft. Wir gemeinsam müssen die Brandmauer sein. https://t.co/V8HjD6DVOY – Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) August 20, 2024

"Вони хочуть залякати і змусити замовкнути тих, хто захищає демократію і культуру пам’яті. Це неприпустимо і потребує спротиву – з боку закону і нас як суспільства", – наголосила вона.

Останні опитування показали, що ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" потроху відновлює свою популярність серед виборців після серії скандалів, що вдарили по її рейтингах.

У червні опитування показували, що "Альтернатива для Німеччини" користується підтримкою майже третини виборців у Тюрингії.