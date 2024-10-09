В немецком городе украли мемориальную брусчатку с именами жертв Холокоста

В восточногерманском городе Цайц исчезли вмонтированные в мостовую 10 мемориальных плиток жертвам Холокоста.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Таблички 10х10 сантиметров с именами погибших, преимущественно евреев, были вмонтированы в брусчатку рядом с местами, где они проживали перед тем, как были депортированы и убиты в лагерях. На плитках были их имена, даты рождения и названия концлагерей, куда их забрали.

Исчезновение всех десяти табличек заметили в понедельник. В полиции заявили, что кража скорее всего произошла на выходных и по этому факту ведется расследование.

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Мэр Цайца Катрин Вебер увидела политические мотивы в поступке неизвестных и назвала его атакой на демократию. Местный гурбенатор Ульрих Гюц заявил, что тот, кто так поступил, пытается стереть память о Холокосте и это абсолютно неприемлемо.

Городские власти анонсировали на следующую неделю мемориальное шествие, во время которого пройдут по всем местам, откуда забрали камни. Также открыли сбор средств на изготовление новых табличек на замену украденным.

Памятные знаки такого образца есть во многих городах Германии, но не везде на них согласились. В Мюнхене, в частности, проект не стали реализовывать из-за позиции местной еврейской общины, что по брусчатке с именами людей будут ходить и ездить.

Напомним, директору мемориала Холокоста в Германии угрожали после его предостережений относительно голосования за ультраправую "Альтернативу для Германии".

В Амстердаме этим летом дважды осквернили пропалестинским лозунгом памятник Анне Франк – еврейской девочке, которая погибла в концлагере. Кроме него, пострадали и ряд других памятников.