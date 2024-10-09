Літак Turkish Airlines екстрено приземлили у Нью-Йорку через смерть пілота

Пілот авіакомпанії Turkish Airlines помер під час рейсу пасажирського літака, який прямував з американського Сіетла до турецького Стамбула.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда" у середу, 9 жовтня.

Журналісти повідомили, що 59-річний капітан Ілчехін Пехліван знепритомнів, після цього керування на себе взяли інші пілоти. Екіпаж вирішив виконати екстрену посадку у Нью-Йорку.

Чоловіка намагалися реанімувати, однак врятувати його не вдалося – він помер ще до приземлення.

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Пілот працював у компанії з 2007 року. У Turkish Airlines стверджують, що на початку березня чоловік проходив регулярний медичний огляд, під час якого у нього не виявили загрозливих проблем зі здоров’ям.

Конкретну причину смерті пілота не розкривають.

Водночас журналісти зауважили, що пілоти віком понад 40 років повинні оновлювати медичні довідки кожні півроку.

Минулого місяця під час підготовки до авіашоу на авіабазі в центральній Болгарії розбився навчально-тренувальний літак L-39 ZA, загинули два пілоти.

У жовтні, у результаті катастрофи винищувача F/A-18 Hornet Військово-повітряних сил Іспанії загинув пілот, підполковник Пабло Естрада Мартін.