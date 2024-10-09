Самолет Turkish Airlines экстренно приземлили в Нью-Йорке из-за смерти пилота

Пилот авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса пассажирского самолета, следовавшего из американского Сиэтла в турецкий Стамбул.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда" в среду, 9 октября.

Журналисты сообщили, что 59-летний капитан Илчехин Пехливан потерял сознание, после этого управление на себя взяли другие пилоты. Экипаж решил выполнить экстренную посадку в Нью-Йорке.

Мужчину пытались реанимировать, однако спасти его не удалось – он умер еще до приземления.

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Пилот работал в компании с 2007 года. В Turkish Airlines утверждают, что в начале марта мужчина проходил регулярный медицинский осмотр, во время которого у него не обнаружили проблем со здоровьем.

Конкретную причину смерти пилота не раскрывают.

В то же время журналисты отметили, что пилоты старше 40 лет должны обновлять медицинские справки каждые полгода.

В прошлом месяце во время подготовки к авиашоу на авиабазе в центральной Болгарии разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA, погибли два пилота.

В октябре, в результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот, подполковник Пабло Эстрада Мартин.