У Конгресі пропонують США і НАТО розглянути можливість удару по військах КНДР в Україні

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер переконаний, що США і союзники по НАТО мають розглянути можливість атаки "безпосередньо на північнокорейські війська", якщо вони перебуватимуть на території України і братимуть участь у бойових діях на боці РФ.

Заяву конгресмена наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".

Тернер також вважає, що Україна має відповідати на атаки Росії ударами зброєю союзників по об’єктах вглиб російської території.

Він наголосив, що участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, і союзники не мають виключати атаки на північнокорейські війська, якщо вони воюватимуть в Україні.

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"Я вважаю, що Сполучені Штати і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість атаки безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", – зазначив Тернер.

За його словами, "північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну".

"І я вважаю, що в інтересах НАТО та інтересів Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї", – додав конгресмен.

Тернер наголосив, що рішення про атаку на північнокорейські війська не мусить бути обов’язково ухвалене, але, на його думку, "обґрунтовану дискусію на цю тему потрібно провести".

"Я думаю, що вони повинні обговорити, що північнокорейські війська не повинні бути вільними від того, щоб вони були дійсними військовими цілями Сполучених Штатів та НАТО", – зауважив він.

Посадовці США напередодні заявили, що близько восьми тисяч військових Північної Кореї наразі перебувають на території Курської області.

За останньою оцінкою США, Північна Корея відправила близько 10 тисяч військових до Росії для навчань та участі в бойових діях проти України.

Президент України Володимир Зеленський назвав сьогоднішню реакцію західних країн на залучення військових КНДР нульовою.