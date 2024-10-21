У Норвегії через шторм скасовують рейси, окремі райони знеструмлені

Через штормовий вітер на заході Норвегії скасували частину повітряних та морських рейсів, у деяких містечках закрили школи; окремі райони знеструмлені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

Через осінній шторм, названий "Ешлі", на заході Норвегії у понеділок скасували частину авіарейсів, поромів, перекриті окремі мости і кілька районів залишились без світла.

Сила вітру місцями сягає 41-46 метри на секунду.

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Пориви вітру у прибережному Бергені змусили розвернутися у зворотному напрямку рейс із Осло. До столичного аеропорту скерували також рейс із Тронгейма, який мав сідати у Бергені.

Сідати в альтернативному аеропорту довелося ще одному внутрішньому рейсу. Ще кілька рейсів скасували.

Вранці, коли вітер був найсильнішим, призупиняли також рутинні рейси гелікоптерів на нафтовидобувні платформи, але під середину дня польоти все ж відновилися.

Кілька доріг місцевого значення ще з вечора неділі закрили через загрозу каменепадів та зсувів.

У декількох громадах через пошкодження ліній електропередачі поваленими деревами зникло світло.

Острівний муніципалітет Кінн через негоду оголосив понеділок вихідним для дитсадків та шкіл.

Нагадаємо, на півночі Італії вихідними через повені евакуювали кілька тисяч людей, одна людина загинула.

У Фінляндії через шторм на початку жовтня без світла залишились близько 20 тисяч споживачів.