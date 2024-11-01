На западе Норвегии в результате сильного шторма обвалился мост и подтоплены дороги

В результате непогоды на юго-западе Норвегии обвалился мост, десятки дорог перекрыты и более сотни людей вынуждены были эвакуироваться.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NRK.

В результате шторма "Якоб", накрывшего Норвегию 31 октября, больше всего пострадали районы на юго-западе.

Особенно большой вред непогода нанесла в коммуне Улленсванг, что к западу от Бергена. На одной из местных дорог из-за повышения уровня воды обвалился мост, по которому проходит автомобильная дорога. В другом месте есть угроза обвала моста.

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В городке Кинсарвик многие жители и заведения остались без водоснабжения и электроэнергии.

Около 50 жителям городка Одда и более 20 домов в Утне пришлось эвакуироваться. Часть домов в Одде из-за повышения уровня воды оказалась на "острове".

Photo: Einar Riise

Подтопило также местный отель, уровень воды на цокольном этаже достигал метра.

Benjamin René Dyrdal / NRK

Также эвакуировали около сотни человек в муниципалитете Ордал.

Всего в районе перекрыли 29 дорог из-за подтопления и угрозы оползней. Жителям посоветовали отложить все поездки, а если это невозможно – следить за объявлениями и быть особенно осторожными.

Jan Christian Jerving

Kenneth Bryn

Две недели назад другой шторм с ураганным ветром привел к проблемам на дорогах и отменам авиарейсов и паромов.

Напомним, в Испании продолжают ликвидацию последствий катастрофического наводнения на юго-западе страны, вызванного очень интенсивными осадками. Количество подтвержденных погибших превысило 200 человек.