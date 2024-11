Макрон перед виборами в Молдові звернувся до молдован румунською

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до громадян Молдови румунською мовою перед другим туром президентських виборів у країні.

Своє звернення він опублікував у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив, що вирішив звернутись до молдовських громадян "у вирішальний момент для Молдови, а разом з нею і для нашої Європи".

"Європейський шлях – це шлях свободи і демократії, фундамент спільного майбутнього. Разом ми сильніші", – додав глава французької держави.

Твіт Макрона був написаний також французькою мовою.

Dans ce moment décisif pour la Moldavie et avec elle, pour notre Europe, je veux adresser aux citoyens moldaves un message de courage et d’espoir.



La voie de l'Europe est celle de la liberté et de la démocratie, les fondations d’un futur partagé.



Unis nous sommes plus forts.