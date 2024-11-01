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Макрон перед виборами в Молдові звернувся до молдован румунською

Новини — П'ятниця, 1 листопада 2024, 16:39 — Олег Павлюк

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до громадян Молдови румунською мовою перед другим туром президентських виборів у країні.

Своє звернення він опублікував у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Макрон заявив, що вирішив звернутись до молдовських громадян "у вирішальний момент для Молдови, а разом з нею і для нашої Європи".

"Європейський шлях – це шлях свободи і демократії, фундамент спільного майбутнього. Разом ми сильніші", – додав глава французької держави.

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Твіт Макрона був написаний також французькою мовою.

Як відомо, у першому турі президентських виборів чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%. 

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада.

Читайте статтю: ЄС, комунізм та "новий погляд" на Україну. Все про Стояногло, який може виграти вибори у Молдові.

Також радимо розмову "ЄвроПравди" з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним на цю тему.

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Макрон Молдова
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