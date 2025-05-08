Британці вважають Трампа більшою загрозою за терористів
Британці вважають президента США Дональда Трампа більшою загрозою для національної безпеки країни, ніж терористичні організації.
Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування JL Partners, дані якого наводить Politico.
Згідно з опитуванням, 24% британців вважають президента США найбільшою загрозою національній безпеці, тоді як терористичні організації – 22%.
Трамп посів друге місце після Росії, яку 34% британців вважають найбільшою загрозою нацбезпеці.
Опитування також показало, що майже половина британців вважають, що Трамп погіршить економіку Британії (47%). 45% вважають, що президент США зашкодить безпеці та захищеності Британії.
В опитуванні в період з 14 по 19 березня взяли участь 2209 дорослих у Великій Британії.
Президент США Дональд Трамп неодноразово отримував низькі рейтинги серед британських виборців, і перед його другим державним візитом очікуються протести.
У четвер, 8 травня, Трамп, як очікується, оголосить про укладення торговельної угоди між США та Великою Британією.
У Британії все ще сподіваються, що будь-які тарифи, запроваджені Трампом, будуть незабаром скасовані, якщо обидві сторони зможуть узгодити контури нового економічного партнерства.