Макрон перед выборами в Молдове обратился к молдаванам на румынском языке

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к гражданам Молдовы на румынском языке перед вторым туром президентских выборов в стране.

Свое обращение он опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что решил обратиться к молдовским гражданам "в решающий момент для Молдовы, а вместе с ней и для нашей Европы".

"Европейский путь – это путь свободы и демократии, фундамент общего будущего. Вместе мы сильнее", – добавил глава французского государства.

Реклама:

Твит Макрона был написан также на французском языке.

Dans ce moment décisif pour la Moldavie et avec elle, pour notre Europe, je veux adresser aux citoyens moldaves un message de courage et d’espoir.



La voie de l'Europe est celle de la liberté et de la démocratie, les fondations d’un futur partagé.



Unis nous sommes plus forts.