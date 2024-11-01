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Макрон перед выборами в Молдове обратился к молдаванам на румынском языке

Новости — Пятница, 1 ноября 2024, 16:39 — Олег Павлюк

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к гражданам Молдовы на румынском языке перед вторым туром президентских выборов в стране.

Свое обращение он опубликовал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Макрон заявил, что решил обратиться к молдовским гражданам "в решающий момент для Молдовы, а вместе с ней и для нашей Европы".

"Европейский путь – это путь свободы и демократии, фундамент общего будущего. Вместе мы сильнее", – добавил глава французского государства.

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Твит Макрона был написан также на французском языке.

Как известно, в первом туре президентских выборов действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября.

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Макрон Молдова
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