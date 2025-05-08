Шкарпетки представника уряду Чехії з палаючим Кремлем викликали обурення в Росії

Чеський урядовий уповноважений з питань реконструкції України Томаш Копечний на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським одягнув шкарпетки, які викликали різку критику в Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TN.cz.

Володимир Зеленський минулого тижня відвідав Прагу. На зустріч з ним Копечний одягнув шкарпетки, на яких зображений палаючий Кремль. На це обурено відреагував заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрєй Клімов.

"Тепер Копечний носить шкарпетки, спідню білизну, а завтра прийде в ортезі. Чому ми дивимося на цих виродків, ніби від них залежить наше життя? Хворі люди – до психіатра", – заявив заступник голови комітету Ради Федерації.

Також, за повідомленням, про шкарпетки Копечного з обуренням повідомляли російські ЗМІ.

"Росіяни четвертий рік поспіль засипають українські міста ракетами і вбивають невинних людей. Їм це не заважає. Але українські шкарпетки, які символічно зображують, як би це виглядало, якби те саме відбувалося в їхніх містах, їх розлютили. Я хотів би, щоб вони проявили таку ж чутливість і до міст, де вони самі це спричиняють", – прокоментував Копечний у коментарі TN.cz.

Це не вперше, коли представники РФ не шкодують гострих слів на адресу чехів, які їм не подобаються. Голова Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв у квітні накинувся на колишню хокейну легенду Домініка Гашку і натякнув, що Росія спробує його усунути.

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