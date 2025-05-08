Гігантський банер з посланням для Фіцо з'явився в аеропорту, з якого він летить до Москви

Громадянська ініціатива "Мир Україні" розмістила гігантський банер з написом "Прощавай, Фіцо" на території аеропорту імені Мілана Растислава Штефаника в Братиславі, з якого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вилетить до Москви.

Про це йдеться на сторінці ініціативи у Facebook, передає "Європейська правда".

Банер висотою 70 метрів неможливо не помітити. Громадянська ініціатива "Мир Україні" заявила у Facebook, що банер "Прощавай, Фіцо" є спільним посланням громадських ініціатив та активістів з усієї Словаччини, які вже п'ять місяців поспіль наполегливо протестують проти курсу нинішнього уряду Словаччини.

"Цим символічним жестом ми чітко заявляємо про свою незгоду з участю Роберта Фіцо у військовому параді режиму, який веде війну в Україні", – заявили організатори серії антиурядових протестів.

"Ми соромимося поведінки та дій прем'єр-міністра, з яким ми категорично не згодні. Словаччина – це не Фіцо. Словаччина – це Європа!", – додала громадянська ініціатива "Мир Україні".

Організатори протестів іронічно заявили, що Фіцо зараз, мабуть, дуже зайнятий пошуком нового повітряного коридору до Москви. Хоча Польща останніми днями висловила незгоду з поїздкою Фіцо до Москви, вона дозволила спеціальний рейс, але Естонія, а потім і Латвія заборонили спеціальний рейс над своєю територією в середу.

Словацький прем'єр назвав таку позицію навмисною спробою зірвати його візит до Москви і поскаржився, що це зірве його програму на четвер. "Протокол робить все можливе, щоб знайти інший, альтернативний маршрут, який забезпечить мені можливість провести чотири надзвичайно важливі двосторонні зустрічі 9 травня", – заявив словацький прем'єр.

Нагадаємо, словацький прем’єр Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стануть єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів на урочистостях у Москві до Дня перемоги 9 травня.