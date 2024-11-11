У МЗС заперечили, що Україна заздалегідь знала про розмову Трампа з Путіним

В українському Міністерстві закордонних справ спростували поширену у ЗМІ інформацію про те, що Україна заздалегідь була поінформована про телефонну розмову між обраним президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі Reuters сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Видання Washington Post раніше писало, що Україна була поінформована про розмову між Трампом і Путіним і нібито не заперечувала проти її проведення.

"Повідомлення про те, що українська сторона була заздалегідь проінформована про дзвінок, який нібито мав місце, не відповідають дійсності. Як наслідок Україна не могла ні підтримати, ні заперечити проти цього дзвінка", – заявив Георгій Тихий.

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За даними WP, в ході розмови Трамп порадив російському правителю не йти на ескалацію війни в Україні та нагадав йому про значну військову присутність США в Європі.

Напередодні речник Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що РФ побачили "позитивні" сигнали з огляду на обрання Дональда Трампа президентом США, коли йдеться про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Крім того, минулого тижня російське видання "Верстка" повідомило, що Путін неформально привітав Трампа з перемогою на президентських виборах нібито "через знайомих".