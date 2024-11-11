В МИД отрицают, что Украина заранее знала о разговоре Трампа с Путиным

В украинском Министерстве иностранных дел опровергли распространенную в СМИ информацию о том, что Украина заранее была проинформирована о телефонном разговоре между избранным президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии Reuters сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Издание Washington Post ранее писало, что Украина была проинформирована о разговоре между Трампом и Путиным и якобы не возражала против его проведения.

"Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о звонке, который якобы имел место, не соответствуют действительности. Как следствие Украина не могла ни поддержать, ни возразить против этого звонка", – заявил Георгий Тихий.

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По данным WP, в ходе разговора Трамп посоветовал российскому правителю не идти на эскалацию войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в РФ увидели "положительные" сигналы, учитывая избрание Дональда Трампа президентом США, когда речь идет о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Также на прошлой неделе российское издание "Верстка" сообщило, что Путин неформально поздравил Трампа с победой на президентских выборах якобы "через знакомых".