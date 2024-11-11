У Молдові винесли перший вирок за незаконне фінансування політичної партії

Кишинівський суд сектора Буюкани ухвалив перший вирок у справі про незаконне фінансування політичної партії, яка стосується пов’язаної з олігархом-утікачем Іланом Шором партії "Шанс".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як повідомила Антикорупційна прокуратура Молдови, підсудний у справі передавав через посередників гроші та "подарунки" людям, які працюють на "Шанс".

Ці люди просували партію та її представників, а також організовували партійні збори та заходи, водночас "Шанс" публічно не декларував використання переданих коштів.

Реклама:

Обвинуваченого затримали в березні 2024 року, коли він передавав посереднику пакунок із понад 613 тисячами молдовських леїв (понад 34 тисячі доларів). У жовтні Антикорупційна прокуратура Молдови направила справу до суду.

Підсудний визнав провину, й суд призначив йому штраф у 45 тисяч леїв, а вилучені під час затримання 613 тисяч леїв конфіскували на користь держави.

У серпні суд призупинив діяльність "Шансу" на три місяці через порушення у фінансуванні.

Протягом останніх виборів президента Молдови правоохоронці повідомляли про численні випадки підкупу виборців та незаконного фінансування політичної діяльності.