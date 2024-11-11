В Молдове вынесли первый приговор за незаконное финансирование политической партии

Кишиневский суд сектора Буюканы вынес первый приговор по делу о незаконном финансировании политической партии, которая касается связанной с олигархом-беглецом Иланом Шором партии "Шанс".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как сообщила Антикоррупционная прокуратура Молдовы, подсудимый по делу передавал через посредников деньги и "подарки" людям, которые работают на "Шанс".

Эти люди продвигали партию и ее представителей, а также организовывали партийные собрания и мероприятия, в то же время "Шанс" публично не декларировал использование переданных средств.

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Обвиняемого задержали в марте 2024 года, когда он передавал посреднику пакет с более 613 тысячами молдавских леев (более 34 тысяч долларов). В октябре Антикоррупционная прокуратура Молдовы направила дело в суд.

Подсудимый признал вину, и суд назначил ему штраф в 45 тысяч леев, а изъятые при задержании 613 тысяч леев конфисковали в пользу государства.

В августе суд приостановил деятельность "Шанса " на три месяца из-за нарушений в финансировании.

В течение последних выборов президента Молдовы правоохранители сообщали о многочисленных случаях подкупа избирателей и незаконного финансирования политической деятельности.