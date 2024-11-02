Поліція Молдови провела чергові обшуки щодо підкупу виборців партією-агентом Кремля

Поліція Молдови розповіла про чергові обшуки щодо підкупу виборців за гроші з Росії партією "Шор" і передвиборчим блоком "Перемога".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

Генеральний інспекторат поліції повідомив, що співробітники поліції і прокуратури Молдови провели обшуки у Кишиневі та Ришканах у рамках кількох кримінальних справ щодо підкупу виборців та незаконного фінансування партій.

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Як зазначають, під час обшуків знову підтвердилося, що учасники мережі Ілана Шора і блоку проросійських сил "Перемога" вербують молдовських громадян і пропонують кошти в обмін на голос "проти одного з кандидатів".

Під час обшуків вилучили, серед іншого, смартфони підозрюваних із застосунком російського "Промсвязьбанку", через який учасникам схеми надходили кошти, трудові контракти з російською організацією "Євразія" і значні суми коштів.

Раніше у поліції Молдови заявили, що перед президентськими виборами і референдумом щодо ЄС у Молдову з Росії переказали понад 24 млн доларів і за цим стоїть олігарх-втікач Ілан Шор.

Нагадаємо, 3 листопада у Молдові пройде другий тур президенських виборів, у якому будуть змагатися чинна президентка Мая Санду і кандитат проросійських "соціалістів" Александр Стояногло. Голосування поштою для другого туру вже завершилося.

У першому турі Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

Про загрози у разі перемоги Стояногло у другому турі читайте у статті Комунізм, ЄС та "новий погляд" на Україну.

Дивіться також детальне пояснення "ЄвроПравди" про те, чому у Молдові не підтримують Європу, та які шанси у Маї Санду виграти на виборах.