У Молдові призупинили діяльність проросійської партії олігарха-втікача Шора

Суд міста Бєльці в п’ятницю, 16 серпня, постановив обмежити на три місяці діяльність проросійської партії "Шанс", пов'язаної із засудженим у Молдові олігархом-втікачем Іланом Шором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє молдовська служба "Радіо Свобода".

Рішення суд виніс через три місяці після того, як Міністерство юстиції Молдови подало позов проти партії "Шанс" із вимогою обмежити її діяльність на шість місяців через порушення у фінансових документах, виявлені Центральною виборчою комісією.

Порушення виявили у фінансуванні "Шансом" виборчої кампанії на місцевих виборах у листопаді 2023 року. Зокрема йшлось про 71 донора з надто низькими доходами, які не відповідали зробленим ними пожертвам.

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Суд Бєльц частково задовольнив вимогу міністра і обмежив діяльність партії лише на три місяці – до середини листопада. Це означає, що діяльність "Шансу" буде обмежена під час президентських виборів у Молдові 20 жовтня.

Обмеження передбачають, що проросійській партії заборонено користуватися банківськими рахунками та організовувати публічні заходи.

"Шанс" також має сплатити судові витрати в розмірі 250 леїв.

Як відзначає "Радіо Свобода", проросійський "Шанс" став першою партією, до якої застосували призупинення діяльності, хоча цей механізм передбачений законодавством Молдови вже 17 років.

"Шанс" виник після того, як Конституційний суд Молдови визнав неконституційним інший політичний проєкт Шора – однойменну політичну партію – і заборонив її діяльність через зв'язки з Росією.

Тим часом у квітні партії, пов'язані з молдовським олігархом-втікачем Іланом Шором, створили передвиборчий блок "Перемога" під час заходу, що відбувся в одному з готелів Москви.