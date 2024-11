Глава МЗС Естонії: Трамп може стати "Черчиллем нашого часу"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що наступний президент США має нагоду стати "Черчиллем нашого часу", якщо ухвалить правильні рішення щодо війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі CNN.

Тсахкна висловив думку, що обраний президент США Дональд Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу".

In an interview with @IsaCNN tonight I spoke about the security situation in Europe & Russia’s aggression in #Ukraine 🇺🇦.



I said that we are living in a situation similar to 1938. @realDonaldTrump has an opportunity to become the Churchill of his time. pic.twitter.com/YfCseobN7Y

