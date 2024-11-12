Глава МЗС Естонії: Трамп може стати "Черчиллем нашого часу"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що наступний президент США має нагоду стати "Черчиллем нашого часу", якщо ухвалить правильні рішення щодо війни РФ проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі CNN.

Тсахкна висловив думку, що обраний президент США Дональд Трамп має можливість стати "Черчиллем нашого часу".

In an interview with @IsaCNN tonight I spoke about the security situation in Europe & Russia’s aggression in #Ukraine 🇺🇦.



I said that we are living in a situation similar to 1938. @realDonaldTrump has an opportunity to become the Churchill of his time. pic.twitter.com/YfCseobN7Y Реклама: November 11, 2024

Він зазначив, що теперішні геополітичні обставини нагадують ситуацію у Європі 1938 року, коли інакші рішення тодішніх лідерів потенційно могли зупинити Гітлера і відвернути Другу світову війну.

"Ми ще можемо ухвалити правильні рішення… Росія залишатиметься загрозою і у майбутньому. Ми маємо покласти край агресії Росії проти України у справедливий, належний спосіб", – сказав Маргус Тсахкна.

Міністр продовжив, що у світі є і багато інших осередків напруги.

"Американський лідер який заступає на посаду, має розуміти відповідальність, що лягає на нього. І я думаю, що у нього є можливість стати "Черчиллем", – підсумував Тсахкна.

Нагадаємо, неофіційно повідомляють, що Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у вересні проявив зацікавленість до двох пунктів його "плану перемоги".

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