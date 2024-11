Глава МИД Эстонии: Трамп может стать "Черчиллем нашего времени"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что следующий президент США имеет возможность стать "Черчиллем нашего времени", если примет правильные решения относительно войны РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире CNN.

Тсахкна выразил мнение, что у избранного президента США Дональда Трампа есть возможность стать "Черчиллем нашего времени".

President-elect @realDonaldTrump has a chance to become the Churchill of our time.



Demonstrate true leadership & strength. Not appease a dictator spurred on by imperialist ideas. Not buy into baseless peace proposals & instead achieve a just & lasting peace in #Ukraine. pic.twitter.com/UOa8DfPADd

