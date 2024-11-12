Глава МИД Эстонии: Трамп может стать "Черчиллем нашего времени"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что следующий президент США имеет возможность стать "Черчиллем нашего времени", если примет правильные решения относительно войны РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире CNN.

Тсахкна выразил мнение, что у избранного президента США Дональда Трампа есть возможность стать "Черчиллем нашего времени".

President-elect @realDonaldTrump has a chance to become the Churchill of our time.



Demonstrate true leadership & strength. Not appease a dictator spurred on by imperialist ideas. Not buy into baseless peace proposals & instead achieve a just & lasting peace in #Ukraine. pic.twitter.com/UOa8DfPADd Реклама: November 12, 2024

Он отметил, что нынешние геополитические обстоятельства напоминают ситуацию в Европе 1938 года, когда иные решения тогдашних лидеров потенциально могли остановить Гитлера и предотвратить Вторую мировую войну.

"Мы еще можем принять правильные решения... Россия будет оставаться угрозой и в будущем. Мы должны положить конец агрессии России против Украины справедливым, надлежащим образом", – сказал Тсахкна.

Министр продолжил, что в мире есть и много других очагов напряжения.

"Американский лидер, который заступает на должность, должен понимать ложащуюся на него ответственность. И я думаю, что у него есть возможность стать "Черчиллем", – подытожил Тсахкна.

Напомним, неофициально сообщают, что Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в сентябре проявил интерес к двум пунктам его "плана победы".

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