В Австрии начинают говорить о коалиции без ультраправых, которые выиграли выборы

Консервативная Австрийская народная партия (ÖVP), социал-демократы (SPÖ) и либералы (NEOS) готовятся начать переговоры о формировании коалиции после выборов в конце сентября, где победила ультраправая Австрийская партия свободы.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Die Presse.

На пресс-конференции во вторник вечером лидер ÖVP и глава правительства Австрии Карл Негаммер и глава SPÖ Андреас Баблер объявили, что по поручению президента планируют "сформировать как можно более широкий альянс политического центра".

Как объявил Негаммер, к переговорам будут приобщены либералы NEOS после "очень детального разговора" с их лидером Беатой Майнль-Райзингер. Соответственно, австрийские консерваторы отказываются от коалиции с "Зелеными", которая находится у власти сейчас.

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Канцлер Австрии очертил общие направления переговоров о коалиции, среди которых – экономические меры, контроль над иммиграцией, а также реформа образования и здравоохранения.

Пока неизвестно, когда именно начнутся коалиционные переговоры между тремя партиями: их представители соберутся в среду, 13 ноября, для предварительных дискуссий и определят "организационные рамки".

Напомним, 29 сентября ультраправая пророссийская Австрийская партия свободы впервые в истории страны заняла первое место на выборах, получив около 29% голосов. Несмотря на это, она за месяц так и не смогла найти общего языка с другими партиями.

Поэтому австрийский президент Александр ван дер Беллен поручил сформировать правительство лидеру Австрийской народной партии, канцлеру Карлу Негаммеру. На этом фоне лидер австрийских ультраправых Герберт Кикль критиковал президента.

Больше об австрийских выборах – в статье: Почему триумф ультраправых в Австрии пока не стал катастрофой для Украины.