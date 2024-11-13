Прокурор Литви вимагає зняття недоторканності з лідера "антисемітської" партії
Литовський прокурор Юстас Лаучюс звернувся до Вільнюського окружного суду з проханням ініціювати процес зняття недоторканності в новому парламенті з Ремігіюса Жемайтайтіса, лідера партії "Зоря Німану", якого звинувачують в антисемітських висловлюваннях.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.
Генеральна прокурорка Ніда Грюнскене повинна буде офіційно звернутися до Сейму з проханням позбавити обраного депутата недоторканності.
Цей крок пов'язаний з тим, що суд розглядає справу, в якій лідера партії "Зоря Німану" звинувачують у розпалюванні ненависті до єврейського народу.
Раніше Жемайтайтіс вже обіцяв відмовитися від імунітету, оскільки заперечує, що його висловлювання були антисемітськими або такими, що розпалюють ненависть.
Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану". Соціал-демократам одразу довелось виправдовуватися за запрошення останніх.
Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій заперечує звинувачення в антисемітських поглядах.
Литовський президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".
Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.