Прокурор Литви вимагає зняття недоторканності з лідера "антисемітської" партії

Литовський прокурор Юстас Лаучюс звернувся до Вільнюського окружного суду з проханням ініціювати процес зняття недоторканності в новому парламенті з Ремігіюса Жемайтайтіса, лідера партії "Зоря Німану", якого звинувачують в антисемітських висловлюваннях.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Генеральна прокурорка Ніда Грюнскене повинна буде офіційно звернутися до Сейму з проханням позбавити обраного депутата недоторканності.

Цей крок пов'язаний з тим, що суд розглядає справу, в якій лідера партії "Зоря Німану" звинувачують у розпалюванні ненависті до єврейського народу.

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Раніше Жемайтайтіс вже обіцяв відмовитися від імунітету, оскільки заперечує, що його висловлювання були антисемітськими або такими, що розпалюють ненависть.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану". Соціал-демократам одразу довелось виправдовуватися за запрошення останніх.

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій заперечує звинувачення в антисемітських поглядах.

Литовський президент Гітанас Науседа пообіцяв не затверджувати кандидатів в уряд із партії "Зоря Німану".

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.