Прокурор Литвы требует снятия неприкосновенности с лидера "антисемитской" партии

Литовский прокурор Юстас Лаучюс обратился в Вильнюсский окружной суд с просьбой инициировать процесс снятия неприкосновенности в новом парламенте с Ремигиюса Жемайтайтиса, лидера партии "Заря Немана", которого обвиняют в антисемитских высказываниях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Генеральный прокурор Нида Грюнскене должна будет официально обратиться в Сейм с просьбой лишить избранного депутата неприкосновенности.

Этот шаг связан с тем, что суд рассматривает дело, в котором лидера партии "Заря Немана" обвиняют в разжигании ненависти к еврейскому народу.

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Ранее Жемайтайтис уже обещал отказаться от иммунитета, поскольку отрицает, что его высказывания были антисемитскими или разжигающими ненависть.

Напомним, 11 ноября стало известно, что Социал-демократическая партия Литвы, которая победила на парламентских выборах и формирует правящее большинство, подписала коалиционное соглашение с Союзом демократов "Во имя Литвы" и партией "Заря Немана". Социал-демократам сразу пришлось оправдываться за приглашение последних.

Лидер партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис выступил с заявлением к послам ЕС, НАТО и Израиля, в котором отрицает обвинения в антисемитских взглядах.

Литовский президент Гитанас Науседа пообещал не утверждать кандидатов в правительство из партии "Заря Немана".

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.