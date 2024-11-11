Лідер скандальної партії Литви виправдався на тлі звинувачень у антисемітизмі

Лідер партії "Зоря Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс виступив із заявою до послів ЄС, НАТО та Ізраїлю, в якій відкинув звинувачення в антисемітизмі.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, свою заяву, в якій він відкинув звинувачення в антисемітизмі, через які перебуває під судом, політик адресував послам країн НАТО та ЄС, а також Ізраїлю.

"Політичні опоненти, які програли нещодавні вибори до литовського парламенту, активно поширюють повідомлення про те, що і я, і політична партія "Зоря Німану", яка братиме участь у коаліції, є антисемітами", – заявив він.

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Жемайтайтіс заявив, що хоче "особисто запевнити", що це не так "і ніколи не було так".

У заяві Жемайтайтіс відкинув звинувачення в антисемітизмі, наполягаючи на тому, що його пости в соціальних мережах критикували Ізраїль, а не висловлювали ненависть до єврейського народу.

Він також сказав, що поважає людей різних національностей, "які протягом століть сприяли і сприяють збереженню незалежності Литви і зростанню її процвітання".

"Я вважаю, що рівність усіх людей, повага до особистості та людської гідності кожної людини є основою кожної правової держави. Я лише критикував нещодавні дії Ізраїлю в Палестині, які, до речі, також критикують багато політичних лідерів у всьому світі", – наголосив він.

Жемайтайтіс наполягає на тому, що його політичні опоненти використовували його заяви в політичних цілях під час цьогорічних виборчих кампаній.

Він розповів, що під час виборчої кампанії зустрічався з представниками єврейської громади в Каунасі, відвідав каунаську синагогу, де висловив свій жаль, пояснив свою позицію і висловив свою повагу до єврейського народу.

"Тому я ще раз щиро запевняю вас, що моя особиста критика дій керівництва Держави Ізраїль жодним чином не є критикою нації в цілому", – додав він.

Як відомо, литовським соціал-демократам довелось виправдовуватися за запрошення до формування коаліції партії "Зоря Німану".

Своєю чергою президент Науседа сказав, що не бачить можливостей для роботи Жемайтайтіса в новому уряді, оскільки це може створити проблеми у справі здійснення "активної та ефективної" зовнішньої політики.

Вже 11 листопада стало відомо, що соціал-демократична партія Литви, яка перемогла на парламентських виборах і формує керівну більшість, підписала коаліційну угоду із Союзом демократів "В ім'я Литви" і партією "Зоря Німану".