ЗМІ: Спецпрокурор у справах Трампа хоче звільнитись до його інавгурації

Спеціальний прокурор Міністерства юстиції США Джек Сміт, який веде два федеральні обвинувачення проти Дональда Трампа, планує піти у відставку разом зі своєю командою до інавгурації майбутнього президента США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", дізналось The New York Times.

Співрозмовники NYT стверджують, що Сміт планує завершити поточні справи та випередити Трампа, який обіцяв протягом "двох секунд" після складання присяги звільнити спецпрокурора.

Головним викликом для офісу Сміта є згортання справ проти Трампа в юридично належний спосіб, позаяк притягти чинного президента США до відповідальності навіть у разі обвинувального вироку неможливо.

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Крім того, правила Міністерства юстиції передбачають, що спецпрокурор має подати звіт про підсумки своїх розслідувань. Тож наразі невідомо, чи встигне Сміт виконати всі необхідні процедури для відставки до 20 січня – дня інавгурації Трампа.

Офіс Джека Сміта, нагадаємо, веде дві справи проти Трампа: за незаконне зберігання секретних документів у резиденції експрезидента в Мар-а-Лаго (справа була закрита призначеною Трампом суддею) та за роль у заворушеннях у Капітолії в січні 2021 року (наразі розгляд справи призупинений).

Сам обраний президент США не раз публічно критикував роботу Джека Сміта і навіть закликав "викинути його з країни".