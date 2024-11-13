СМИ: Спецпрокурор по делам Трампа хочет уволиться до его инаугурации
Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит, который ведет два федеральных обвинения против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку вместе со своей командой до инаугурации будущего президента США.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало The New York Times.
Собеседники NYT утверждают, что Смит планирует завершить текущие дела и опередить Трампа, который обещал в течение "двух секунд" после принятия присяги уволить спецпрокурора.
Главным вызовом для офиса Смита является сворачивание дел против Трампа юридически надлежащим образом, поскольку привлечь действующего президента США к ответственности даже в случае обвинительного приговора невозможно.
Кроме того, правила Министерства юстиции предусматривают, что спецпрокурор должен подать отчет об итогах своих расследований. Поэтому пока неизвестно, успеет ли Смит выполнить все необходимые процедуры для отставки до 20 января – дня инаугурации Трампа.
Офис Джека Смита, напомним, ведет два дела против Трампа: за незаконное хранение секретных документов в резиденции экс-президента в Мар-а-Лаго (которое было закрыто назначенной Трампом судьей) и за роль в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года (сейчас рассмотрение дела приостановлено).
Сам избранный президент США не раз публично критиковал работу Джека Смита и даже призвал "выбросить его из страны".