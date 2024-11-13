СМИ: Спецпрокурор по делам Трампа хочет уволиться до его инаугурации

Специальный прокурор Министерства юстиции США Джек Смит, который ведет два федеральных обвинения против Дональда Трампа, планирует уйти в отставку вместе со своей командой до инаугурации будущего президента США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнало The New York Times.

Собеседники NYT утверждают, что Смит планирует завершить текущие дела и опередить Трампа, который обещал в течение "двух секунд" после принятия присяги уволить спецпрокурора.

Главным вызовом для офиса Смита является сворачивание дел против Трампа юридически надлежащим образом, поскольку привлечь действующего президента США к ответственности даже в случае обвинительного приговора невозможно.

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Кроме того, правила Министерства юстиции предусматривают, что спецпрокурор должен подать отчет об итогах своих расследований. Поэтому пока неизвестно, успеет ли Смит выполнить все необходимые процедуры для отставки до 20 января – дня инаугурации Трампа.

Офис Джека Смита, напомним, ведет два дела против Трампа: за незаконное хранение секретных документов в резиденции экс-президента в Мар-а-Лаго (которое было закрыто назначенной Трампом судьей) и за роль в беспорядках в Капитолии в январе 2021 года (сейчас рассмотрение дела приостановлено).

Сам избранный президент США не раз публично критиковал работу Джека Смита и даже призвал "выбросить его из страны".