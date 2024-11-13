В Польше официально открыли базу противоракетной обороны США
В польском городе Редзиково в среду официально открыли базу противоракетной обороны США – это первый постоянный объект американских Вооруженных сил на польской территории.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Президент Анджей Дуда прибыл на базу вместе с адмиралом ВМС США Стюартом Мюншем и послом США в Польше Марком Бжезинским.
На открытии также были глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский, а также назначенный глава польского посольства в Вашингтоне Богдан Клих.
Дуда подчеркнул, что открытие базы в Редзиково является для него очень важной, символической и трогательной церемонией.
"Эта американская база будет построена на нашей земле, в Польше, в центре Польши, и с этого момента, когда эта база будет стоять здесь, весь мир будет четко и ясно видеть, что это больше не является российской сферой влияния", – сказал президент.
По его словам, открытие базы в Редзиково является "своеобразным символом" польско-американских отношений.
"Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность в мире", – отметил он.
База в Редзиково является частью щита противоракетной обороны США. Она предназначена для защиты Европы от ракет малой (1000-3000 км) и средней (3000-5500 км) дальности.
Среди прочего, она оснащена системой Aegis Ashore, наземным эквивалентом противоракетной системы корабельного базирования.
Пусковые установки в Редзиково содержат современные перехватчики SM-3 Block 2A, которые благодаря своей конструкции могут летать очень быстро и далеко.
Однако сами пусковые установки являются "наиболее универсальным типом пусковых установок", в которых можно использовать различные типы ракет.
Как известно, по итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено о том, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.
В октябре глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу ПРО, и выразил надежду, что она будет сбивать и российские ракеты, которые летят в сторону Польши.