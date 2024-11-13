Турецький посол пожалівся на відсутність автомагістралей у Румунії

Посол Туреччини в Бухаресті Озгюр Киванч Алтан розкритикував відсутність у Румунії автомагістралей, тому що дорога автомобілем до Стамбула для нього є задовгою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На публічному заході турецький дипломат поскаржився на те, що в Румунії немає швидкісних доріг на маршрутах Бухарест – Стамбул чи Бухарест – Софія.

"Чому у нас немає автомагістралі Бухарест – Стамбул? Це неймовірно, що у нас його немає. Це 600 кілометрів, і це (дорога. – Ред.) займає десять годин. Це неприйнятно. П'ять годин! Ми повинні робити це за п'ять годин", – вважає він.

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Озгюр Киванч Алтан додав, що румунська й турецька сторони повинні "зустрітися і справді працювати над цими проєктами", а потім – "поширити їх на весь Чорноморський регіон".

Між Софією та Стамбулом автомагістраль існує з 2015 року після того, як Болгарія відкрила автомагістраль до прикордонного пункту пропуску "Капітан Андрєєво", з'єднавши її з турецькою автомагістраллю до Стамбула.

Румунія, з іншого боку, не має автомагістралі, що з'єднує її з Болгарією.

Про проблеми з дорожньою інфраструктурою в Румунії говорили й раніше. У 2019 році румунський підприємець Стефан Мандачі збудував автомагістраль завдовжки 1 метр на знак протесту.