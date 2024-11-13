Турецкий посол пожаловался на отсутствие автомагистралей в Румынии

Посол Турции в Бухаресте Озгюр Киванч Алтан раскритиковал отсутствие в Румынии автомагистралей, потому что дорога на автомобиле в Стамбул для него слишком длинная.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На публичном мероприятии турецкий дипломат пожаловался на то, что в Румынии нет скоростных дорог на маршрутах Бухарест – Стамбул или Бухарест – София.

"Почему у нас нет автомагистрали Бухарест – Стамбул? Это невероятно, что у нас его нет. Это 600 километров, и это (дорога. – Ред.) занимает десять часов. Это неприемлемо. Пять часов! Мы должны делать это за пять часов", – считает он.

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Озгюр Киванч Алтан добавил, что румынская и турецкая стороны должны "встретиться и действительно работать над этими проектами", а затем – "распространить их на весь Черноморский регион".

Между Софией и Стамбулом автомагистраль существует с 2015 года после того, как Болгария открыла автомагистраль до пограничного пункта пропуска "Капитан Андреево", соединив ее с турецкой автомагистралью в Стамбул.

Румыния, с другой стороны, не имеет автомагистрали, соединяющей ее с Болгарией.

О проблемах с дорожной инфраструктурой в Румынии говорили и раньше. В 2019 году румынский предприниматель Стефан Мандачи построил автомагистраль длиной 1 метр в знак протеста.