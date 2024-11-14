Боррель: Після обрання Трампа у США Євросоюз має взяти власну долю у свої руки

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на тлі обрання Дональда Трампа новим президентом США заявив, що ЄС має взяти "власну долю у свої руки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час виступу у Європарламенті.

За словами топдипломата ЄС, результати президентських виборів у США показали "глибоку політичну та культурну трансформацію в американському суспільстві".

Він також зазначив, що ці результати матимуть великий геополітичний вплив.

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"Наступні десятиліття, безсумнівно, будуть відзначені тим, що зробить Трамп і які будуть наслідки...я не збираюся міркувати про те, що він може зробити, але скажу, що ми маємо бути готові до того, що може статися. Спокійно, пильно, але не створюючи враження, що ми паралізовані, як олень вночі перед світлом фар авто на дорозі", – сказав Боррель.

Він підкреслив, що ЄС не має показувати, що він наляканий або розділений, "хоча насправді це, ймовірно, так, тому що в одній столиці перемога президента Трампа була сприйнята не так, як в іншій".

Боррель також виділив три ключові питання, які для нього є важливими на тлі повернення Трампа у Білий дім: Україна, Близький Схід, стосунки з Китаєм та Тайванем.

У контексті України глава європейської дипломатії наголосив, що ЄС має продовжувати виконувати свої зобов'язання і надавати підтримку.

Він також вказав, що у разі припинення США підтримки України ЄС знадобиться "значних фінансових і промислових зусиль", щоб замінити її.

Говорячи про заяви Трампа щодо угоди про припинення війни в Україні, Боррель вказав, що необхідно завершити цю війну якнайшвидше, однак "має значення, як вона скінчиться".

"Можливо, для когось достатньо того, що вона закінчиться, не знаючи, як і з якими наслідками, але я думаю, що Європейський союз не може не хвилювати", – додав він.

Він також підкреслив, що обрання Трампа "має послужити тому, щоб ми чітко усвідомили необхідність зміцнення нашої безпеки, взяття нашої долі у свої руки".

Раніше в інтерв'ю "ЄвроПравді" Боррель розповів про наслідки обрання Трампа для Європи.

Читайте також інтерв'ю Борреля "Європейській правді": "ЄС буде з Україною не через дружбу чи свою щедрість. Просто це в наших інтересах".