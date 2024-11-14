Боррель: После избрания Трампа в США Евросоюз должен взять собственную судьбу в свои руки
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на фоне избрания Дональда Трампа новым президентом США заявил, что ЕС должен взять "собственную судьбу в свои руки".
Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время выступления в Европарламенте.
По словам топ-дипломата ЕС, результаты президентских выборов в США показали "глубокую политическую и культурную трансформацию в американском обществе".
Он также отметил, что эти результаты будут иметь большое геополитическое влияние.
"Следующие десятилетия, несомненно, будут отмечены тем, что сделает Трамп и какие будут последствия...я не собираюсь рассуждать о том, что он может сделать, но скажу, что мы должны быть готовы к тому, что может произойти. Спокойно, бдительно, но не создавая впечатление, что мы парализованы, как олень ночью перед светом фар авто на дороге", – сказал Боррель.
Он подчеркнул, что ЕС не должен показывать, что он напуган или разделен, "хотя на самом деле это, вероятно, так, потому что в одной столице победа президента Трампа была воспринята не так, как в другой".
Боррель также выделил три ключевых вопроса, которые для него важны на фоне возвращения Трампа в Белый дом: Украина, Ближний Восток, отношения с Китаем и Тайванем.
В контексте Украины глава европейской дипломатии подчеркнул, что ЕС должен продолжать выполнять свои обязательства и оказывать поддержку.
Он также указал, что в случае прекращения США поддержки Украины ЕС понадобится "значительных финансовых и промышленных усилий", чтобы заменить ее.
Говоря о заявлениях Трампа относительно соглашения о прекращении войны в Украине, Боррель указал, что необходимо завершить эту войну как можно быстрее, однако "имеет значение, как она закончится".
"Возможно, для кого-то достаточно того, что она закончится, не зная, как и с какими последствиями, но я думаю, что Европейский союз не может не волновать", – добавил он.
Он также подчеркнул, что избрание Трампа "должно послужить тому, чтобы мы четко осознали необходимость укрепления нашей безопасности, взятия нашей судьбы в свои руки".
Ранее в интервью "ЕвроПравде" Боррель рассказал о последствиях избрания Трампа для Европы.
Читайте также интервью Борреля "Европейской правде": "ЕС будет с Украиной не из-за дружбы или своей щедрости. Просто это в наших интересах".