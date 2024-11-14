ЕС впервые профинансировал совместную закупку оружия государствами-членами, в частности для Украины

Европейский Союз впервые в своей истории одобрил поддержку совместной оборонной закупки своих государств-членов, в частности ракет и боеприпасов, часть из которых будет использована в поддержку Украины.

Об этом Европейская комиссия сообщила в четверг, 14 ноября, пишет "Европейская правда".

Финансирование ЕС получат пять проектов, которые реализуются в рамках Европейского инструмента укрепления оборонной промышленности через совместные закупки (EDIRPA). Каждый из них получит 60 млн евро поддержки от ЕС.

Два проекта касаются совместной закупки систем противовоздушной обороны Mistral и IRIS-T SLM, еще два – боеприпасов калибра 155 мм, пятый – бронетранспортеров. Их общая стоимость превышает 11 млрд евро, говорят в Еврокомиссии.

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В отобранных проектах EDIRPA участвуют 20 государств-членов ЕС.

"Большинство отобранных проектов также предусматривают закупку оборонной продукции, предназначенной для Украины, в частности системы противовоздушной и противоракетной обороны и боеприпасы, что усиливает обороноспособность страны в условиях продолжающейся российской агрессии", – отмечается в сообщении.

Программа EDIRPA была принята Евросоюзом после полномасштабного вторжения России в Украину как краткосрочный (до 2025 года включительно) инструмент поддержки совместных оборонных закупок государств-членов, а также Норвегии.

В марте Еврокомиссия представила предложение по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP), которая должна заменить EDIRPA после 2025 года.