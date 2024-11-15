Трамп планує призначити на пост глави МОЗ антивакцинатора Кеннеді-молодшого

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що пост міністра охорони здоров'я у своїй адміністрації віддасть Роберту Кеннеді-молодшому, який є переконаним антивакцинатором.

Про плани номінації Трамп оголосив у своєму X (Twitter), передає "Європейська правда".

Задовго до пандемії COVID-19 Роберт Кеннеді-молодший зі своєю антивакцинальною некомерційною групою "Захист здоров'я дітей" став одним із найвпливовіших у світі розповсюджувачів страху та недовіри до вакцин.

"Я радий оголосити про призначення Роберта Ф. Кеннеді-молодшого міністром охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) Сполучених Штатів. Занадто довго американці були пригнічені промисловим харчовим комплексом та фармацевтичними компаніями, які займалися обманом, дезінформацією, коли мова йшла про громадське здоров'я", – заявив Трамп.

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За його словами, Кеннеді відновить традиції золотого стандарту наукових досліджень, а також "стане маяком прозорості, щоб покласти край епідемії хронічних хвороб і зробити Америку знову великою і здоровою".

Кеннеді-молодший вже давно просував спростовану ідею про те, що вакцини викликають аутизм. Він також просував інші теорії змови, наприклад, що COVID-19 міг бути "етнічно спрямованим", щоб пощадити євреїв-ашкеназі та китайців – коментарі, які, за його словами, пізніше були вирвані з контексту. Він неодноразово згадував про Голокост, обговорюючи вакцини та завдання охорони здоров'я.

Жодне медичне втручання не є безризиковим. Але лікарі та дослідники довели, що ризики від хвороб, як правило, набагато вищі, ніж ризики від вакцин.

Це останнє з призначень Трампа, яке викликало питання у ЗМІ та в експертних спільнотах.

ЗМІ раніше повідомили про занепокоєння у США через кандидатів Трампа на посаду глави Пентагону Піта Гегсета, а також генерального прокурора Метта Гейца.

Більше про призщначення Трампа читайте у статті Від яструбів до критиків Києва: хто у команді Трампа відповідатиме за Україну та війну