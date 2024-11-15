Трамп планирует назначить на пост главы Минздрава антивакцинатора Кеннеди-младшего

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что пост министра здравоохранения в своей администрации отдаст Роберту Кеннеди-младшему, который является убежденным антивакцинатором.

О планах номинации Трамп объявил в своем X (Twitter), передает "Европейская правда".

Задолго до пандемии COVID-19 Роберт Кеннеди-младший со своей антивакцинальной некоммерческой группой "Защита здоровья детей" стал одним из самых влиятельных в мире распространителей страха и недоверия к вакцинам.

"Я рад объявить о назначении Роберта Ф. Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб (HHS) Соединенных Штатов. Слишком долго американцы были подавлены промышленным пищевым комплексом и фармацевтическими компаниями, которые занимались обманом, дезинформацией, когда речь шла об общественном здоровье", – заявил Трамп.

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По его словам, Кеннеди восстановит традиции золотого стандарта научных исследований, а также "станет маяком прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических болезней и сделать Америку снова великой и здоровой".

Кеннеди-младший уже давно продвигал опровергнутую идею о том, что вакцины вызывают аутизм. Он также продвигал другие теории заговора, например, что COVID-19 мог быть "этнически направленным", чтобы пощадить евреев-ашкенази и китайцев – комментарии, которые, по его словам, позже были вырваны из контекста. Он неоднократно упоминал о Холокосте, обсуждая вакцины и задачи здравоохранения.

Ни одно медицинское вмешательство не является безрисковым. Но врачи и исследователи доказали, что риски от болезней, как правило, гораздо выше, чем риски от вакцин.

Это последнее из назначений Трампа, которое вызвало вопросы в СМИ и в экспертных сообществах.

СМИ ранее сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Хегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.

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