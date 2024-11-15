Байден прибув до Перу, де відбудеться зустріч із Сі Цзіньпіном

Американський президент Джо Байден прибув у четвер, 14 листопада, до Перу, щоб розпочати візит до Латинської Америки.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як зазначило агентство, Байден відвідає саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Перу.

Це буде його остання участь у цьому заході на посаді глави держави. Також, як очікується, він зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

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Як зазначається, у п’ятницю, 15 листопада, Байден візьме участь у тристоронніх переговорах з прем'єр-міністром Японії Сігеру Ішибою і президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем.

На борту Air Force One радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив журналістам, що ця тристороння зустріч буде спрямована на закріплення прогресу, досягнутого з часу їхньої першої зустрічі минулого року.

Це включає посилення безпеки та економічної співпраці на тлі дедалі напруженіших відносин з Китаєм і Північною Кореєю.

За його словами, адміністрація Байдена працює над тим, щоб зустріч трьох країн стала "постійною рисою американської політики". Він очікує, що вона продовжиться і за Трампа, відзначивши її двопартійну підтримку, але визнав, що це залежить від команди нового президента.

Салліван зазначив, що посадовці Білого дому також дають зрозуміти команді Трампа, що делікатні американо-китайські відносини "першочерговим пріоритетом для нової адміністрації".

Також він зазначив, що головним ризиком для США і світу є можливе порушення миру та стабільності в Тайванській протоці, яке може призвести до конфлікту.

Нещодавно посадовець Білого дому розповів у коментарі "Голосу Америки", що Байден на зустрічі з главою Китаю у Перу планує обговорити розв’язану РФ війну проти України і можливе залучення у неї військ КНДР.

На початку листопада, після виборів у США, телеканалу CNN повідомили два співрозмовники, що Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Трампом.