Байден прибыл в Перу, где состоится встреча с Си Цзиньпином

Американский президент Джо Байден прибыл в четверг, 14 ноября, в Перу, чтобы начать визит в Латинскую Америку.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, Байден посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу.

Это будет его последнее участие в этом мероприятии на посту главы государства. Также, как ожидается, он встретится с президентом Китая Си Цзиньпином.

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Как отмечается, в пятницу, 15 ноября, Байден примет участие в трехсторонних переговорах с премьер-министром Японии Сигеру Ишибой и президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем.

На борту Air Force One советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам, что эта трехсторонняя встреча будет направлена на закрепление прогресса, достигнутого со времени их первой встречи в прошлом году.

Это включает усиление безопасности и экономического сотрудничества на фоне все более напряженных отношений с Китаем и Северной Кореей.

По его словам, администрация Байдена работает над тем, чтобы встреча трех стран стала "постоянной чертой американской политики". Он ожидает, что она продолжится и при Трампе, отметив ее двухпартийную поддержку, но признал, что это зависит от команды нового президента.

Салливан отметил, что чиновники Белого дома также дают понять команде Трампа, что деликатные американо-китайские отношения являются "первоочередным приоритетом для новой администрации".

Также он отметил, что главным риском для США и мира является возможное нарушение мира и стабильности в Тайваньском проливе, которое может привести к конфликту.

Недавно чиновник Белого дома рассказал в комментарии "Голосу Америки", что Байден на встрече с главой Китая в Перу планирует обсудить развязанную РФ войну против Украины и возможное привлечение в нее войск КНДР.

В начале ноября, после выборов в США, телеканалу CNN сообщили два собеседника, что Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом.