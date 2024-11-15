Міністр оборони Естонії: На Заході не мають права казати про втому від війни

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур розкритикував розмови на Заході про втому від війни, яку РФ розв’язала проти України.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що скоро виповнюється 1000 днів з початку повномасштабного російського вторгнення і Україна продовжує боротьбу.

Певкур наголосив, що Україна потребує підтримки, особливо гострою є потреба в засобах протиповітряної оборони.

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"Ми на Заході не можемо говорити про втому. Як ми можемо втомитися, якщо там хлопці борються за Україну, матерів, дочок? Ми повинні допомагати Україні, і наступного року вирішено виділити 0,25% ВВП, це приблизно 100 з гаком млн євро, на військову допомогу", – додав міністр.

За його словами, якби західні країни у перші місяці надавали б більшу допомогу Україні, "можливо, війна вже давно б закінчилася".

"Але реальність така, що ми забарилися з ухваленням рішень", – додав Певкур.

Раніше міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен попередила про небезпеку все більшої втоми західних держав від допомоги Україні.

Крім того, глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що на Заході втома від війни РФ проти України досягла небувалих висот.