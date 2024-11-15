Министр обороны Эстонии: На Западе не имеют права говорить об усталости от войны

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур раскритиковал разговоры на Западе об усталости от войны, которую РФ развязала против Украины.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что скоро исполняется 1000 дней с начала полномасштабного российского вторжения и Украина продолжает борьбу.

Певкур отметил, что Украина нуждается в поддержке, особенно остро стоит потребность в средствах противовоздушной обороны.

Реклама:

"Мы на Западе не можем говорить об усталости. Как мы можем устать, если там ребята борются за Украину, матерей, дочерей? Мы должны помогать Украине, и в следующем году решено выделить 0,25% ВВП, это примерно 100 с лишним млн евро, на военную помощь", – добавил министр.

По его словам, если бы западные страны в первые месяцы оказывали бы большую помощь Украине, "возможно, война уже давно бы закончилась".

"Но реальность такова, что мы промедлили с принятием решений", – добавил Певкур.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предупредила об опасности все большей усталости западных государств от помощи Украине.

Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что на Западе усталость от войны РФ против Украины достигла небывалых высот.