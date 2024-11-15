Латвія отримає кошти від ЄС на закупівлю бронетранспортерів та IRIS-T

Єврокомісія схвалила співфінансування двох проєктів для посилення обороноздатності Латвії, які передбачають придбання бронетранспортерів Patria та системи ППО IRIS-T.

Як повідомляє Delfi, пише "Європейська правда", про це заявили у Міноборони Латвії.

Один з проєктів передбачає закупівлю для Латвії фінських бронетранспортерів Patria 6х6, другий – німецької системи ППО середньої дальності IRIS-T, яка пройшла перші бойові випробування в російсько-українській війні і показала високу ефективність.

На кожен з проєктів виділяють по 60 млн євро.

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"Рішення Єврокомісії особливо позитивне для Латвії, тому що серед загалом п’яти підтриманих проєктів п’ять – наші. І мобільність піхоти, і ППО є життєво важливими спроможностями, щоб захистити громадян Латвії у разі потенційної атаки", – зазначив міністр оборони Андріс Спрудс.

Співфінансування надійде завдяки європейській програмі оборонних закупівель EDIRPA. Кошти загальним обсягом 300 млн євро розподілили між п’ятьма проєктами, поданими країнами-членами.

Латвія у рамках міжурядової програми співпраці за участі Фінляндії, Швеції та Німеччини ще у 2021 році підписала рамкову угоду про закупівлю фінських Patria 6x6 – загалом близько 200 нових машин. Виробництво цієї техніки за "повним циклом" відбувається також у Латвії.

Німецькі IRIS-T, окрім Латвії, закуплять також Естонія, Болгарія, Німеччина, Австрія та Словенія. Загальна сума латвійського замовлення – 600 млн євро.

Тим часом Швеція оголосила про закупівлю додаткових ракет до Patriot на понад 450 млн доларів.

Нагадаємо, у вересні російський "Шахед" залетів у Латвію через Білорусь.

Після цього Латвія розгорнула поблизу східних кордонів додаткові радари та мобільні групи ППО.