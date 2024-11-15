Латвия получит средства от ЕС на закупку бронетранспортеров и IRIS-T

Еврокомиссия одобрила софинансирование двух проектов для усиления обороноспособности Латвии, которые предусматривают приобретение бронетранспортеров Patria и системы ПВО IRIS-T.

Как сообщает Delfi, пишет "Европейская правда", об этом заявили в Минобороны Латвии.

Один из проектов предусматривает закупку для Латвии финских бронетранспортеров Patria 6×6, второй – немецкой системы ПВО средней дальности IRIS-T, которая прошла первые боевые испытания в российско-украинской войне и показала высокую эффективность.

На каждый из проектов выделяют по 60 млн евро.

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"Решение Еврокомиссии особенно положительное для Латвии, потому что среди всего пяти поддержанных проектов пять – наши. И мобильность пехоты, и ПВО являются жизненно важными возможностями, чтобы защитить граждан Латвии в случае потенциальной атаки", – отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Софинансирование поступит благодаря европейской программе оборонных закупок EDIRPA. Средства общим объемом 300 млн евро распределили между пятью проектами, представленными странами-членами.

Латвия в рамках межправительственной программы сотрудничества с участием Финляндии, Швеции и Германии еще в 2021 году подписала рамочное соглашение о закупке финских Patria 6x6 – всего около 200 новых машин. Производство этой техники по "полному циклу" происходит также в Латвии.

Немецкие IRIS-T, кроме Латвии, закупят также Эстония, Болгария, Германия, Австрия и Словения. Общая сумма латвийского заказа – 600 млн евро.

Тем временем Швеция объявила о закупке дополнительных ракет к Patriot на более 450 млн долларов.

Напомним, в сентябре российский "Шахед" залетел в Латвию через Беларусь.

После этого Латвия развернула вблизи восточных границ дополнительные радары и мобильные группы ПВО.