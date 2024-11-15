У Турині стались сутички на протесті проти уряду Мелоні: постраждали 15 поліцейських

В італійському Турині стались сутички між правоохоронцями і учасниками протесту проти уряду на чолі з Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Демонстрація в північному італійському місті була однією з кількох, проведених по всій країні, зокрема в Римі та Мілані, в рамках акції, яку організатори назвали "День без Мелоні".

Сутички в Турині почались, коли поліція заблокувала студентів, які намагалися прорвати кордон безпеки і дістатися до дверей будівлі префектури на центральній площі Пьяцца Кастелло.

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ANSA

ANSA

ANSA

За повідомленнями місцевої влади, поліцейські в Турині дістали поранення, коли на них потрапили пари від вибухового пристрою, який використовували під час сутичок. Загалом постраждали 15 правоохоронців.

Протести по всій Італії організували студенти, які виступають проти політики уряду Мелоні, особливо у сфері освіти. Деякі протести супроводжувалися демонстраціями проти продажу зброї Ізраїлю і на підтримку жителів Гази.

У Мілані під час мітингу фотографію Мелоні забризкали криваво-червоною фарбою, а в Римі протестувальники скандували гасла "Кожен день – день без Мелоні".

Коментуючи сцени насильства в Турині, Мелоні сказала: "Сьогодні ми теж стали свідками неприйнятних сцен насильства і хаосу на деяких площах, влаштованих звичайними порушниками правопорядку".

Нагадаємо, 13 листопада поліція у Брюсселі арештувала 40 людей, які намагались увірватися до штаб-квартири бельгійської ультраправої партії Vlaams Belang після автограф-сесії з лідером французьких ультраправих Жорданом Барделлою.

Перед тим у Парижі спалахнули протести проти проведення гала-вечора на підтримку Ізраїлю, який організували ультраправі діячі.