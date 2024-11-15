В Турине произошли столкновения на протесте против правительства Мелони: 15 пострадавших

В итальянском Турине произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против правительства во главе с Джорджией Мелони.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Демонстрация в северном итальянском городе была одной из нескольких, проведенных по всей стране, в частности в Риме и Милане, в рамках акции, которую организаторы назвали "День без Мелони".

ANSA

ANSA

ANSA

Столкновения в Турине начались, когда полиция заблокировала студентов, которые пытались прорвать кордон безопасности и добраться до дверей здания префектуры на центральной площади Пьяцца Кастелло.

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По сообщениям местных властей, полицейские в Турине получили ранения, когда на них попали пары от взрывного устройства, которое использовали во время столкновений. Всего пострадали 15 правоохранителей.

Протесты по всей Италии организовали студенты, выступающие против политики правительства Мелони, особенно в сфере образования. Некоторые протесты сопровождались демонстрациями против продажи оружия Израилю и в поддержку жителей Газы.

В Милане во время митинга фотографию Мелони забрызгали кроваво-красной краской, а в Риме протестующие скандировали лозунги "Каждый день – день без Мелони".

Комментируя сцены насилия в Турине, Мелони сказала: "Сегодня мы тоже стали свидетелями неприемлемых сцен насилия и хаоса на некоторых площадях, устроенных обычными нарушителями правопорядка".

Напомним, 13 ноября полиция в Брюсселе арестовала 40 человек, которые пытались ворваться в штаб-квартиру бельгийской ультраправой партии Vlaams Belang после автограф-сессии с лидером французских ультраправых Жорданом Барделлой.

Перед тем в Париже вспыхнули протесты против проведения гала-вечера в поддержку Израиля, который организовали ультраправые деятели.