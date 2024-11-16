Грузинська опозиція скликає протест біля будівлі парламенту

У Грузії опозиція запланувала акцію протесту біля будівлі парламенту у Тбілісі на вечір неділі, 17 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.

Відповідну заяву зробив один із лідерів коаліції "Сильна Грузія" Алеко Елісашвілі.

Раніше у суботу опозиція та її прихильники пройшли ходою до проспекту Церетелі.

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Співробітники поліції Грузії намагалися витіснити протестувальників із проїжджої частини дороги, проте періодично мітингувальники зупинялися, висловлювали протест.

МВС Грузії повідомляє про затримання двох громадян, а ЗМІ – про трьох.

У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.

Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".

Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.

Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.