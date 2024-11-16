Грузинська опозиція скликає протест біля будівлі парламенту
У Грузії опозиція запланувала акцію протесту біля будівлі парламенту у Тбілісі на вечір неділі, 17 листопада.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sova.
Відповідну заяву зробив один із лідерів коаліції "Сильна Грузія" Алеко Елісашвілі.
Раніше у суботу опозиція та її прихильники пройшли ходою до проспекту Церетелі.
Співробітники поліції Грузії намагалися витіснити протестувальників із проїжджої частини дороги, проте періодично мітингувальники зупинялися, висловлювали протест.
МВС Грузії повідомляє про затримання двох громадян, а ЗМІ – про трьох.
У суботу під будівлею грузинського ЦВК зібрався протести проти результатів парламентських виборів. Крім того, під час засідання голову ЦВК облили чорною фарбою.
Згодом ЦВК все ж затвердила результати парламентських виборів, на яких, згідно з офіційними результатами перемогла керівна партія "Грузинська мрія".
Опозиційні партії не визнають підсумків виборів – вони наголошують, що їх було сфальсифіковано.
Читайте детально про ситуацію в країні у статті: Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.