Грузинская оппозиция созывает протест у здания парламента

В Грузии оппозиция запланировала акцию протеста у здания парламента в Тбилиси на вечер воскресенья, 17 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sova.

Соответствующее заявление сделал один из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Алеко Элисашвили.

Ранее в субботу оппозиция и ее сторонники прошли шествием к проспекту Церетели.

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Сотрудники полиции Грузии пытались вытеснить протестующих с проезжей части дороги, однако периодически митингующие останавливались, выражали протест.

МВД Грузии сообщает о задержании двух граждан, а СМИ – о трех.

В субботу под зданием грузинского ЦИК собрался протесты против результатов парламентских выборов. Кроме того, во время заседания председателя ЦИК облили черной краской.

Впоследствии ЦИК все же утвердила результаты парламентских выборов, на которых, согласно официальным результатам победила правящая партия "Грузинская мечта".

Оппозиционные партии не признают итогов выборов – они подчеркивают, что они были сфальсифицированы.

Читайте подробно о ситуации в стране в статье: Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.