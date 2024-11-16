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ЗМІ: Неподалік Парижа чоловік взяв у заручники працівників ресторану

Відео, оновлено
Новини — Субота, 16 листопада 2024, 16:18 — Уляна Кричковська

У передмісті Парижа чоловік взяв у заручники щонайменше чотирьох працівників закладу.

Про це повідомили видання BFMTV та Le Figaro із посиланням на дані співрозмовників у правоохоронних органах, передає "Європейська правда".

У суботу, 16 листопада, як повідомляють журналісти, у Іссі-ле-Муліно у ресторані Olivier чоловік взяв у заручники щонайменше чотирьох працівників закладу.

ОНОВЛЕНО О 16:45. Спочатку ЗМІ інформували, що йшлося про власника закладу, який утримує у заручниках працівників, проте потім зазначили, що це його син.

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Співрозмовник Le Figaro в поліції розповів, що у заручники взято "троє чи четверо співробітників". Чоловік, який влаштував захоплення, начебто сказав про намір накласти на себе руки.

За повідомленнями правоохоронців, операція з визволення заручників триває, і на місці події працюють спеціальні служби.

"Втручання триває, дозвольте службам безпеки та екстреної допомоги працювати", – йдеться у дописі правоохоронців у X (Twitter). 

Поліція оточила ресторан і заблокувала прилеглі вулиці. На даний момент інформації про мотиви чоловіка або кількість постраждалих немає.

Нещодавно на матчі між збірними Франції та Ізраїлю сталася бійка фанатів обох команд.

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