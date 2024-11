ЗМІ: Неподалік Парижа чоловік взяв у заручники працівників ресторану

У передмісті Парижа чоловік взяв у заручники щонайменше чотирьох працівників закладу.

Про це повідомили видання BFMTV та Le Figaro із посиланням на дані співрозмовників у правоохоронних органах, передає "Європейська правда".

У суботу, 16 листопада, як повідомляють журналісти, у Іссі-ле-Муліно у ресторані Olivier чоловік взяв у заручники щонайменше чотирьох працівників закладу.

ОНОВЛЕНО О 16:45. Спочатку ЗМІ інформували, що йшлося про власника закладу, який утримує у заручниках працівників, проте потім зазначили, що це його син.

Співрозмовник Le Figaro в поліції розповів, що у заручники взято "троє чи четверо співробітників". Чоловік, який влаштував захоплення, начебто сказав про намір накласти на себе руки.

За повідомленнями правоохоронців, операція з визволення заручників триває, і на місці події працюють спеціальні служби.

