СМИ: Неподалеку от Парижа мужчина взял в заложники работников ресторана

В пригороде Парижа мужчина взял в заложники по меньшей мере четырех работников заведения.

Об этом сообщили издания BFMTV и Le Figaro со ссылкой на данные собеседников в правоохранительных органах, передает "Европейская правда".

В субботу, 16 ноября, как сообщают журналисты, в Исси-ле-Мулино в ресторане Olivier мужчина взял в заложники по меньшей мере четырех работников заведения.

ОБНОВЛЕНО В 16:45. Сначала СМИ информировали, что речь шла о владельце заведения, который удерживает в заложниках работников, однако потом отметили, что это его сын.

#BREAKING – #France : Hostages held by Restaurant owner in Issy Les Moulineaux, near Paris The restaurant owner, Albert Botbol, 74, held 4 of his employees in his restaurant. Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/MuWhZ2lEs4

Собеседник Le Figaro в полиции рассказал, что в заложники взяты "трое или четверо сотрудников". Мужчина, устроивший захват, якобы сказал о намерении покончить с собой.

UPDATE:

Videos from the scene of the ongoing hostage situation in Issy-les-Moulineaux near Paris show additional police reinforcements arriving in the area.

The motivation or the demands of the hostage taker are still unknown. https://t.co/53FQcnKAEY pic.twitter.com/OEqQcKy9y8