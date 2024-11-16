СМИ: Неподалеку от Парижа мужчина взял в заложники работников ресторана

В пригороде Парижа мужчина взял в заложники по меньшей мере четырех работников заведения.

Об этом сообщили издания BFMTV и Le Figaro со ссылкой на данные собеседников в правоохранительных органах, передает "Европейская правда".

В субботу, 16 ноября, как сообщают журналисты, в Исси-ле-Мулино в ресторане Olivier мужчина взял в заложники по меньшей мере четырех работников заведения.

ОБНОВЛЕНО В 16:45. Сначала СМИ информировали, что речь шла о владельце заведения, который удерживает в заложниках работников, однако потом отметили, что это его сын.

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#BREAKING – #France: Hostages held by Restaurant owner in Issy Les Moulineaux, near Paris



The restaurant owner, Albert Botbol, 74, held 4 of his employees in his restaurant.



Police have cordoned off the area. pic.twitter.com/MuWhZ2lEs4 – AsgardIntel (Fryer) (@AsgardIntel) November 16, 2024

Собеседник Le Figaro в полиции рассказал, что в заложники взяты "трое или четверо сотрудников". Мужчина, устроивший захват, якобы сказал о намерении покончить с собой.

UPDATE:

Videos from the scene of the ongoing hostage situation in Issy-les-Moulineaux near Paris show additional police reinforcements arriving in the area.

The motivation or the demands of the hostage taker are still unknown. https://t.co/53FQcnKAEY pic.twitter.com/OEqQcKy9y8 – FlashFeed (@FlashFeed365) November 16, 2024

По сообщениям правоохранителей, операция по освобождению заложников продолжается, и на месте происшествия работают специальные службы.

"Вмешательство продолжается, позвольте службам безопасности и экстренной помощи работать", – говорится в сообщении правоохранителей в X (Twitter).

Intervention en cours, laissez les forces de sécurité et de secours travailller. https://t.co/oKpj5KwFfk – Préfecture de Police (@prefpolice) November 16, 2024

Полиция оцепила ресторан и заблокировала прилегающие улицы. На данный момент информации о мотивах мужчины или количестве пострадавших нет.

Недавно на матче между сборными Франции и Израиля произошла драка фанатов обеих команд.